Die Metronom-App, das virtuelle Stimmgerät oder die Harmonielehre-App – viele dieser Apps werden heute ganz selbstverständlich beim Musizieren und Musiklernen verwendet. Dass die digitale Musikwelt aber noch viel mehr zu bieten hat, davon konnten sich die Teilnehmer des smarten Workshops am Samstag den 11.September unter der Leitung des Musikproduzenten Ulf Richter in der Musikschule der Stadt Gladbeck selbst ein Bild machen.

Unter dem Thema „App-Gecheckt - Der smart(e) Start in die digitale Musikwelt“ tauchten die Teilnehmer mit ihren eigenen Smartphones und Tablets in die Welt der digitalen MusikApps ein. Verschiedene Apps zum Thema Musik komponieren und arrangieren standen auf dem Stundenplan. Wie kreativ und individuell dabei eigene Jingles und Klingeltöne erstellt werden können, konnten die Jugendlichen an diesem Vormittag unter Beweis stellen.

Der Workshop fand im Rahmen des Kulturrucksacks NRW statt. Am 30. Oktober gibt es noch einmal die Möglichkeit für Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung zum Workshop erfolgt über die Homepage der Musikschule der Stadt Gladbeck unter www.musikschule-gladbeck.de.