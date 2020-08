Am Samstag, den 29.August 2020, wird sich das Gelände des "Heinrich-Weidemeier-Hauses" am Dahlmannsweg in ein Open-Air-Kino verwandeln: Ab 20 Uhr wird dort der Ruhrgebiets-Kultfilm "Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding" gezeigt.

Organisiert wird die Veranstaltung von der "Nachbarschaftshilfe Rosenhügel", die sich dabei von der Renaissance der Autokinos und anderer Freiluft-Veranstaltungen in Corona-Zeiten hat inspirieren lassen. "Die tragenden Vereine der Nachbarschaftshilfe haben dann zusammengeworfen um dieses Event zu ermöglichen und zu finanzieren," erläutert Mitorganisator Andreas Dunkel. "Der Veranstaltungsservice Martin Fries unterstützt uns bei der technischen Umsetzung. Allerdings kann er dies nicht kostenlos tun, da die Branche durch Corona schon arg gebeutelt wurde. Deshalb wollen wir mit diesem Event auch unsere örtliche Veranstaltungsbranche ein bisschen unterstützen."

Aufgrund der Corona-Regeln besteht nur eine begrenzte Platzkapazität. Daher werden auf dem Außengelände die Sitzgelegenheiten so aufgebaut, dass der Film mit dem nötigen Abstand angeschaut werden kann. Das Mitbringen von Getränken oder Speisen ist nicht erlaubt, vielmehr werden die Zuschauer von Mitgliedern der "Nachbarschafthilfe Rosenhügel" an ihren Plätzen bedient.

Auf die Erhebung eines Eintrittsgeldes wird verzichtet. Allerdings würden sich die Organisatoren über Spenden freuen, die dann zur Finanzierung der Veranstaltung verwendet werden.

Eine telefonische Platzreservierung ist unbedingt erforderlich. Diese Reservierung werden ab sofort bis zur Ausschöpfung der maximalen Zuschauerzahl montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter Tel. 02043-22674 entgegen genommen.

Falls das Wetter wider Erwarten nicht mitspielen sollte, haben die "Macher" mit dem 11. September (Freitag) bereits einen Ausweichtermin gefunden.