Proben mit 200 Sängerinnen und Sängern

Der Evangelische Kirchenkreis Gladbeck - Bottrop - Dorsten bietet mit dem Projektchor-DREAM interessierten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit, an der Uraufführung des Chormusicals BETHLEHEM von Michael Kunze und Dieter Falk teilzunehmen. (www.bethlehem-chormusical.de)

Aktuell verfügt der 200-köpfige Projektchor über Restplätze für alle Stimmlagen, in denen man sich zur Aufführung vor großem Publikum anmelden kann.

Unter der musikalischen Leitung von Kreiskantor Matthias Uphoff und der Organisation von Projektleiter Thomas Bednarz werden die musikalischen Laien anhand des umfangreichem Noten- und Übungsmaterials intensiv auf das neue Chormusical vorbereitet.

Die Proben finden in der Regel am 2. Freitag eines Monats in der Bottroper Martinskirche, Osterfelder Straße 11, von 20 bis 22 Uhr statt.

Das bewährte Konzept des Projektchor-DREAM basiert auf der Kombination von Selbststudium mit entsprechenden Übungs-CDs und der individuellen Vertiefung der jeweiligen Stücke in den Chorproben.

Teilnahmevoraussetzung

Zur Teilnahme ist weder eine Konfessionszugehörigkeit noch die Mitgliedschaft in einem Chor erforderlich. Ebenso wird weder die Verfügbarkeit noch das Beherrschen eines Instrumentes vorausgesetzt.

Neueinsteiger*innen sind herzlich willkommen und können sich angesichts der Chorgröße entspannt in den Klangkörper einstimmen. Die Teilnahme an den Proben des Projektchor-DREAM ist kostenfrei.

Offene Fragen können per E-Mail direkt an die Chorleitung gerichtet werden. Die Adresse lautet: projektchor-dream@web.de