Aktiv sein während des Lockdowns kann doch wirklich so einfach sein! Akruell ist „Jerusalema“ ein weltweiter Hit des südafrikanischen Komponisten und Produzenten Master KG und der Sängerin Nomcebo Zikode, der zum Ende des Corona-Jahres 2020 durchs Internet kursiert. Menschen aller Altersgruppen tanzen auf diesen Song und laden verschiedene Tanzstile online hoch.

„Jerusalema-Project“ heißt nun auch das neue Tanzprojekt der Ballettabteilung der Musikschule der Stadt Gladbeck. Leiterin Valentina Spadoni und ihre Kollegin Mariebelle Spiekermann wollen Tanzbegeisterte zwischen den Festtagen von der Couch runter zum Mittanzen animieren.

Über die Homepage der Musikschule können Übungsvideos abgerufen werden, die in verschiedenen Schwierigkeitsstufen eine Choreografie zum Nachtanzen zeigen. Im Februar 2021 soll dann per Videokonferenz auch ein Gemeinschaftsvideo entstehen, bei dem alle Teilnehmer von zuhause aus mittanzen können. Eine tolle Möglichkeit Gemeinschaft auch in Coronazeiten zu leben und ganz nebenbei noch mit viel Spaß Kalorien zu verbrennen.

Die Einverständniserklärung zur Teilnahme am Tanzprojekt kann bis zum 25. Januar 2021 per Post, per E-Mail oder per Anmeldeformular auf der Homepage der Musikschule eingereicht werden. www.musikschule-gladbeck.de.