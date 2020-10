Christian Kruse, der langjährge Seelsorger der Versöhnungskirche, starb am 26. September im Alter von 82 Jahren. Am 13. August 1967 wurde er ordiniert und machte sich in seiner kleinen Braucker Gemeinde an der unteren Roßheidestraße durch seine ruhige und verlässliche Art sehr beliebt.

Mit seiner Frau Edith unterstützte er besonders die Jugendarbeit und die Frauenhilfe. Am 1. August 1999 ging er in den Ruhestand, arbeitete aber weiter ehrenamtlich.

Unsere Bilder zeigen ihn während der Predigt bei einem Freiluftgottesdienst und bei einer Jubiläumsfeier im Gemeindesaal seiner Versöhnungskirche.