Auch während der Coronakrise müssen die Gladbecker nicht auf den beliebten Schulkalender verzichten. Das Ratsgymnasium bietet neuen Kalender für das Jahr 2021 nun an. Wie immer ist jede Seite ein Kunstwerk für sich.

Er ist wieder da: der Schulkalender 2021 des Ratsgymnasiums mit dem „Best of“ aus dem Fachbereich Kunst. Die Kunstlehrerinnen Chiara Blaut und Karoline Dumpe, die dieses Projekt jedes Jahr initiieren, sind mit Blick auf die erreichte Qualität der Arbeiten sehr stolz. Schon während des ersten Lockdowns waren etliche Kinder motiviert, daheim Kunst zu machen, wie die Bildmotive „Daily Painting“ und „Kunst mit dem Virus“ zeigen. "In dieser besonderen Zeit zeigt sich, wie wichtig Kunst ist und wie kreativ die Schülerinnen und Schüler vorgehen", loben die Verantwortlichen. Corinna Berger hat die Werke in Szene gesetzt, sodass ein hochwertiger Jahreskalender entstanden ist. Der Ratskalender ist ein schönes Geschenk – nicht nur zur anstehenden Weihnachtszeit.

Der Kalender kann für 10 Euro gekauft werden im Schulsekretariat des Ratsgymnasiums (Mittelstraße 50), in der Dr. Kuhns Apotheke (Lambertistraße 1), in der Humboldtbuchhandlung (Humboldtstraße 15) und auch in der „Gladbeck Information“ (Altes Rathaus, Zimmer 19, Willy-Brandt-Platz 2).