Saxofon, Schlagzeug, E-Gitarre und E-Bass gehören bereits seit längerem zu den Unterrichtsfächern, die an der Musikschule der Stadt Gladbeck im Bereich der Popular- und Jazzmusik gewählt werden können. Der Fächerkanon, der sich ab sofort unter dem Fachbereich „Jazz- und Pop-Akademie“ vereint, wird nun um ein weiteres Fach „Pop-Singing“ - Gesang mit Schwerpunkt Popmusik - ergänzt.

Das neue Unterrichtsangebot richtet sich an interessierte Jugendliche und Erwachsene, die Spaß an Popmusik haben, ihre Stimme ausbilden oder weiterbilden wollen, sich für einen besonderen Anlass coachen lassen (bspw. Casting) oder einfach nur ihre Lieblingssongs erlernen möchten.

Schwerpunkt des Unterrichts ist die Entwicklung eines „ganz persönlichen Performance-Stils“. Es werden alle populären Musikrichtungen von Pop, Rock über Hip-Hop bis hin zum Musical unterrichtet und an der Bühnenpräsenz gefeilt. Je nach Stilrichtung finden ergänzende „Coachings“ im Schauspiel und Tanz statt. Beim Songwriting werden darüber hinaus eigene kompositorische Ideen im Unterricht gemeinsam ausgearbeitet. Der Unterricht kann sowohl als Einzelunterricht wie auch als Gruppenunterricht von bis zu vier Personen besucht werden.

Maren "Montauk" Kessler leitet den Kurs

Geleitet wird der Kurs von Maren Kessler. Die Gladbecker Sängerin, Komponistin und Performancekünstlerin studierte Jazzgesang in Weimar und absolvierte ihren Master für zeitgenössischen Gesang & Performance Art in Luzern (Schweiz). Unter ihrem Künstlernamen "Maren Montauk" performt und singt sie in unterschiedlichen Formaten zwischen Pop und Avantgarde. Neben zahlreichen eigenen Produktionen beteiligt sich Maren Kessler regelmäßig an Musik- und Kunstfestivals und tritt in Veranstaltungen in Clubs und Theatern im In- und Ausland auf.

Für einen unverbindlichen Einblick in die Arbeit mit Maren Kessler können sich Interessierte zu den Workshops in der Musikschule der Stadt Gladbeck anmelden.

Die Workshops sind kostenfrei. Dort werden Tipps zum Thema Gesang, Stimmbildung und Bühnenperformance vermittelt. Die Anmeldung telefonisch erfolgt über die Musikschule der Stadt Gladbeck Tel.: 02043/9728-0, per Mail unter info@musikschule-gladbeck oder via #popakademiegladbeck.

Workshop in den Herbstferien:



„Workshop Pop-Singing 1“

Fr., 15.10. – Sa., 16.10.

zwischen 11 - 13 Uhr,

Musikschule der Stadt Gladbeck, Bernskamp 1

Weitere Workshops



„Workshop Pop-Singing 2“

Fr., 12.11., zwischen 17 - 19 Uhr

Sa., 13.11., zwischen 11 - 13 Uhr

Musikschule der Stadt Gladbeck, Bernskamp 1

„Workshop Pop-Singing 3“

Fr., 21.01.2022, zwischen 17 - 19 Uhr

Sa., 22.01.2022, zwischen 11 - 13 Uhr

Musikschule der Stadt Gladbeck, Bernskamp 1