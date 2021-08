Wie bereits mehrfach berichtet, findet am Freitag, 13. August, von 18 bis 22 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Alten Rathaus in Gladbeck das Festival „Umsonst & Draußen“ statt.



Obwohl die seit vielen Jahren beliebte Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Sitzplatz-Konzert mit 500 Besucherinnen und Besucher und einer Sitzordnung nach Schachbrettmuster stattfinden wird, sind inzwischen alle zur Verfügung stehenden Karten vergriffen.

Beim Einlass ab 17 Uhr ist eines der 3 Gs (geimpft, getestet oder genesen) nachzuweisen und

das mit der Platznummer ausgezeichnete Ticket vorzuzeigen. Alle Gäste sollen nach dem

Einlass direkt ihre zugewiesenen Plätze einnehmen. Darüber hinaus gilt in der Einlasssituation

und auf allen Wegstrecken der Veranstaltungsfläche die Maskenpflicht und der

Mindestabstand von 1,5 Meter soll eingehalten werden. Am Sitzplatz dürfen die Masken

dann abgenommen werden.

Das Mitführen von Rucksäcken, Kühlboxen oder Kühltaschen ist bei dem eingeschränkten

Bestuhlungsangebot nicht vorgesehen und aus Sicherheitsgründen auch nicht zulässig. Auf der

Veranstaltungsfläche werden Snacks und Getränke angeboten. Das Mitbringen eigener

Speisen und Getränke ist nicht gestattet.

Der Konzertabend wird organisiert vom Team der Kulturverwaltung und von der Sparkasse gesponsert.