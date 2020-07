"Wir haben noch viele Plätze frei und freuen uns auf interessierte Teilnehmer", sagt Michaela Schaub. Die stellvertretende Leiterin der Jugendkunstschule hat zusammen mit ihrem Team ein buntes und vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine gestellt. "Wir möchten den Kindern und Jugendlichen in einer Zeit, in der viele Familien wegen Corona nicht in den Urlaub fahren können, eine schöne Alternative bieten", so Schaub.

Und tatsächlich kann sich das Programm sehen lassen. Von Graffiti über Bildhauerei und Textilgestaltung bis zum Manga-Zeichenprojekt oder Airbrush-Kunst gibt es viel zu erleben. Auch jetzt können sich Kinder und Jugendliche noch für viele Kurse anmelden. So gibt es etwa noch freie Plätze bei einem Trickfilmprojekt, beim Nähen und Porträtmalen, bei der Airbrushkunst oder der Tonwerkstatt, dem Graffitikurs oder beim Sommertheater. Natürlich wird auch hier auf die Einhaltung der Coronaregeln geachtet und viele Aktionen finden an der frischen Luft statt.

Wer sich für die Ferienangebote der Jugendkunstschule auf dem ehemaligen Karo-Gelände an der Schachtstraße 51 interessiert, kann sich unter www.jugendkunstschule-gladbeck.de oder Tel.: 02043 992716 informieren und anmelden.