Jürgen von der Lippe gibt sich in Gladbeck die Ehre: Am 10. September wird der Altmeister des Bühnenwitzes (45 Bühnenjahre) mit seinem Soloprogramm "Voll Fett" in der Mathias-Jacobs-Stadthalle erwartet. Es gibt noch Karten.

An diesem Abend wird Jürgen von der Lippe dann über Alter und Leidenschaft, aktuelle Geschehnisse und altbekannte Erfahrungen referieren.

Jürgen von der Lippe, der sich in über 40 Jahren auf der Bühne, in Funk und Fernsehen mit Sendungen wie „So isses“, „Donnerlippchen“ oder „Geld oder Liebe“ im kollektiven deutschen TV-Gedächtnis verewigt hat, ist ein Titan der humorvollen und kurzweiligen Abendunterhaltung. Wenn der bekennende Liebhaber der deutschen Sprache und ihrer präzisen Anwendung (!) mit seinem mittlerweile sechzehnten Bühnenprogramm „Voll Fett“ auf den Bühnen der Republik unterwegs ist, bleibt kein Auge trocken. Pointensicher werden die Facetten des täglichen Lebens aufs Korn genommen.

Es ist zu beachten, dass der Eintritt nur unter der Voraussetzung der 3G (geimpft, genesen oder getestet - nicht älter als 48 Stunden) Regel möglich ist. Im ganzen Haus besteht eine Maskenpflicht, am Platz darf die Maske abgenommen werden. Rechtzeitiges Erscheinen und Personalausweis sind erforderlich. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.