Derart Riesen-Pizza ca. 55 cm Ø

und lecker und günstig ;

nur 6,90 € *, wirklich !

* zu bestimmten Tageszeiten... siehe online Karte !!

Abstecher bei der Radtour an der Ruhr und hier absteigen !

""Dank der Größe des

.........12 Apostel

in Essen, können wir romantische Abende für zwei ebenso anbieten,

wie kulinarische Erlebnisse für die gesamte Familie"". Auszug aus online Karte

Wir waren Mittags, mitten in der Woche, zum 1.X dort *** gaanz schön Betrieb *** !

Im : so eine Art großem Zelt. Eine große Wiese mit Bestuhlung bietet sich auch an,

aber der Wettergott o. Göttin war nicht auf: nur Sonne eingestellt.

Innen-Räumlichkarten selbstverständlich auch.

Meine erstemal Wahl fiel auf

Pizza - Jacobus der Ältere -

ich sachs euch, mmh, einfach lecker.

Tipp: extra Portion Knobloch ist zu empfehlen !!

Allerdings gibt's hier nicht nur Pizza.

Internationale Küche und Steaks usw. mit und ohne Vorspeisen !!

GUTEN APPETIT !