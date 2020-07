Speziell für Kinder ab drei Jahren findet am Donnerstag, 16. Juli, 16 Uhr, die zweite Veranstaltung im Rahmen des KUSSS-Sommerprogramms des Kulturamtes auf dem Festplatz an der Horster Straße, Einfahrt Bergmannstraße, statt. Zu Gast ist dann das Mülheimer Figurentheater Wodo-Puppenspiel mit seiner jüngsten Inszenierung „Wie man einen Dino besiegt“, die nach dem gleichnamigen Buch des in Amerika ansässigen Autors Hans Wilhelm entstand.

Das Theater lässt die Geschichte um den kleinen Dino Bronto, der stets vom großen Rex geärgert wird, im Museumslabor spielen. Max und Opa staunen nicht schlecht, wenn die Dinos lebendig werden. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungsreihe wird freundlicherweise von der Emscher Lippe Energie GmbH unterstützt.

In Anbetracht der aktuellen Corona-Auflagen ist eine Besucheranmeldung unerlässlich. Die Anmeldedaten (Name, Adresse, Telefonnummer) jedes Besuchers nimmt ab sofort Annette Becker vom Kulturamt entgegen unter Tel. 02043/99-2628 oder per Mail an annette.becker@stadt-gladbeck.de.