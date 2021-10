Nach dem Holocaust hat es bei den in Deutschland lebenden Juden zunächst geheißen, sie säßen auf gepackten Koffern. Dann, als sich die Situation konsolidiert hat, hieß es, die Koffer sind ausgepackt. Dies hat sich aber offensichtlich im wiedervereinigten Deutschland geändert: Spätestens nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 sowie die jüngsten Vorfälle in Hamburg und Leipzig hat sich in der Bundesrepublik erneut ein alt-neuer Antisemitismus ausgebreitet, der bei vielen Juden die Frage aufwirft, ob die Koffer wieder gepackt werden müssen.

Wie sicher ist jüdisches Leben heute in Deutschland? Dieser Frage geht der Historiker Dr. Ludger Joseph Heid in seinem Vortrag nach, insbesondere anlässlich von 1700 Jahren jüdischer Geschichte und Kultur. Der Vortrag, zu dem die Volkshochschule Gladbeck einlädt, findet am Donnerstag, 28. Oktober 2021, ab 19 Uhr im Studio der Stadtbücherei an der Friedrich-Ebert-Straße 8 statt.

Anmeldungen nimmt die VHS zum Preis von 6 Euro unter der Telefonnummer 02043/99-2415 als auch per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de entgegen. Schüler und Studierende zahlen die Hälfte. Für den Einlass gilt die 3G-Regel.