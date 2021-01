Am 27. Januar: Erinnern gegen das Vergessen



Wilhelm Mannel, Zeuge Jehovas, hingerichtet wegen Kriegsdienstverweigerung



Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die wenigen Ausschwitz- Überlebenden. Seit 1996 ist dieser Jahrestag der bundesweit gesetzlich verankerte Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Über die Berechtigung eines solchen Gedenktages sagte der ehemalige Bundespräsident Professor Dr. Roman Herzog 1996 im Deutschen Bundestag:

„Das Vergessen könnte heute tatsächlich eintreten; denn Zeitzeugen sterben, und immer weniger Opfer können das Grauen des Erlittenen persönlich weitertragen. Geschichte verblasst schnell, wenn sie nicht Teil des eigenen Erlebens war… Wir wollen nicht unser Entsetzen konservieren. Wir wollen Lehren ziehen, die auch die künftigen Generationen als Orientierung verstehen…!“



Gegen das Vergessen arbeiten die „Stolpersteine“, die der Künstler Gunter Demnig verlegt. Solch ein mit Messing beschlagener Gedenkstein wurde am 09. Juli 2010 auch für Wilhelm Mannel, vor dem Haus in der Horster Straße 180 in Gladbeck, gesetzt. Warum dort? Weil Wilhelm Mannel dort wohnte.

Der Stolperstein vor dem Haus in dem Wilhelm Mannel wohnte: Gladbeck, in der Horster Straße 180

Wilhelm Mannel wurde am 10. September 1911 in Wanne geboren, arbeitete in den Jahren 1932 bis 1938 beim Bezirksschornsteinfegermeister Karl Becker in Gladbeck und bestand 1936 seine Meisterprüfung. Im Dezember 1936 heiratete er seine Emma Maria. Sie wohnten auf der Horster Straße 180. Im Jahre 1934 wurde Wilhelm Mannel, nach einem eingehenden Studium der Bibel, so seine eigene Aussage, ein Zeuge Jehovas. Anfang 1939 zog das Ehepaar nach Mannheim. Am 10. August 1940 schien das Glück der kleinen Familie perfekt, denn ihr Sohn Claus erblickte das Licht der Welt. Dann aber wurde Wilhelm am 1. Mai 1941 zum Wehrdienst eingezogen.

Am 3. Mai wurde er inhaftiert und saß in der Untersuchungshaftanstalt in Berlin Alt Moabit. Warum? Wilhelm Mannel erklärte dem Kompanieführer, dass er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, Waffen in die Hand zu nehmen.

„Als Zeugen Jehovas verweigere ich es, mich mit Waffen ausbilden zu lassen und dieselben kriegsmäßig zu verwenden“, gab er schriftlich zu Protokoll. Mehrfach vor Gericht vorgeladen und unter Ausübung starken emotionalen Drucks versuchte man Wilhelm Mannel zum „Gehorsam“ zu zwingen. Am 28. Juli fragte das Gericht erneut: „Haben Sie es sich nun ganz richtig überlegt?“ Wilhelm Mannel antwortete entschlossen: „Ich habe es mir ganz richtig überlegt! Ich bin gehorsam Jehova, meinem Gott!“

Am 16. September 1941 wurde Wilhelm Mannel wegen Kriegsdienstverweigerung zum Tode verurteilt. Ungefähr einen Monat wartete er in der Todeszelle auf seine Hinrichtung. Am 25. Oktober 1941 war es soweit: Das Fallbeil setzte seinem Leben ein Ende.

Im Jahre 1933 gab es ungefähr 25.000 Zeugen Jehovas in Deutschland. Über 2000 von ihnen verloren ihr Leben. Warum? Weil Sie den Kriegsdienst verweigerten und dem Staat ihre Loyalität. Darum brachte man sie in Zuchthäuser und Konzentrationslager.

Morgen, dem 27. Januar 2021, 76 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, erinnert der Landtag von Baden-Württemberg mit seiner zentralen Gedenkfeier an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Landtag stellt jährlich wechselnd eine Opfergruppe in den Fokus.

2021 wird der Zeugen Jehovas, die verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens, ihres Gewissens und der daraus folgenden Weigerung, das NS-Regime zu unterstützen, gedacht.

In diesem Jahr wird aufgrund der pandemischen Lage der Gedenktag im digitalen Raum stattfinden. Um 8.30 Uhr startet der Livestream. Hierzu der Link:

