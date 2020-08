Wegen der Corona-Pandemie stehen viele Musiker und Chöre derzeit vor besonderen Herausforderungen. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, nutzen viele Gemeinschaften derzeit das gute Wetter, um ihre Proben ins Freie zu verlegen. Dass das auch durchaus schön sein kann, beweist die Kantorei St. Stephani.

Die Probe der Kantorei St. Stephani in Zweckel findet derzeit "open air" im Garten am Gemeindezentrum an der Söllerstraße statt. Da durch die Coronaauflagen Proben in Räumen noch nicht möglich sind, proben die Sänger und Sängerinnen schon seit einigen Wochen mit viel Freude im Freien. Interessierte sind zu diesen Proben, die jeden Mittwoch um 18 Uhr beginnen, immer willkommen. Foto: Kinzel