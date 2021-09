Schon mehrmals wurde die Rocknacht im Kirchhellener Brauhaus angekündigt – musste aber immer wieder wegen Corona verschoben. Jetzt aber endlich kann am Kirchhellener Ring wieder gerockt werden. Wer am Freitag den 8. Oktober einen abwechslungsreichen Streifzug durch die Musikgeschichte der 60er, 70er & 80er Jahre erleben möchte, kommt zur „One Night of Rock“ ins Brauhaus am Ring. Zwei Bands präsentieren ab 20 Uhr über vier Stunden die Mainstreet der Rockgeschichte – live und handgemacht.

Wer Meilensteine wie „Born to be wild“ (Steppenwolf), „Fox on the run“ (Sweet), „Jump“ (van Halen), „Highway to hell“ (AC/DC), „Rosanna“ (Toto) oder „Crazy little Thing“ (Queen) live erleben möchte, ist bei der ultimativen Rocknacht genau richtig. Die Gäste erwartet eine Hommage an die größten Livebands aller Zeiten, deren Musik unvergessen bleibt.

Unterstützt werden die "Servants" von der vierköpfigen Band "T-Birds 88". Das Quartett um Sänger Volker Koop wirbt mit handgemachtem Rock`n`Roll. Treibende Songs und eingängige Hits aus dem Zeitalter der Rock’n’Roll- und Beatmusik, aktuelle Charthits im Stil der 50er und 60er Jahre, kombiniert mit einer explosiven Bühnenpräsenz - das ist die Band „T-Birds 88“ aus dem Ruhrgebiet.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr, wobei die "3 G"-Regel (Geimpft, Genesen oder PCR-Getestet) gilt.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro im Brauhaus am Ring in Kirchhellen, Kirchhellener Ring 80-82, Telefon 02045/ 959000; und bei der Band "The Servants", Hotline 0162-9190969. An der Abendkasse, sofern diese überhaupt eingerichtet wird, kosten die Tickets 15 Euro.

Weitere Infos sind im Internet unter www.theservants.de beziehungsweise www.brauhaus-am-ring.de erhältlich.