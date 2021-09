Das Blutspendeteam Gladbeck und der Blutspendedienst West hatten in die Gladbecker Stadthalle eingeladen zum Blutspenden. In der jetzigen Zeit ist Blutspenden überaus wichtig und unerlässlich. Die Blutspenden in den Hochwassergebieten in Nordrhein Westfalen und Rheinland Pfalz fallen bis auf weiteres aus. Die notwendigen Spendenlokale sind allesamt nicht mehr verfügbar und die Blutkonserven fehlen.



Somit ist ein Tiefbestand für Blutkonserven eingetreten und die Sicherheit der Versorgung für Notfälle, Operationen und Behandlungen ist sehr kritisch.

Umso wichtiger ist es, das Blutspender und Erstspender angesprochen, informiert und auch zur Blutspenden gehen. Jeder kann auf Blutprodukte angewiesen sein und was passiert wenn keiner mehr zum Blutspenden kommen würde. Darüber mag man nicht nachdenken, denn für die Gesundheitsversorgung werden Blutprodukte 365 Tage im Jahr benötigt.

Es freut uns als DRK Gladbeck, das unserem Aufruf zur Blutspende gefolgt wurde. Die Bürgergesellschaft steht auch hier solidarisch zusammen und spendete Blut. Am Montagabend (13.09.2021) konnte ein Ergebnis präsentiert werden mit 185 Spenden und 10 Erstspendern. Ein voller Erfolg der beispielhaft ist.

Vielen Dank an alle Spender*innen für die so wichtige Aufgabe für uns alle „Blutspenden und Leben retten“.