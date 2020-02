Gladbeck hat einen überaus engagierten Bürger verloren: Im Alter von 83 Jahren starb der Architekt Alfred Luggenhölscher.

Luggenhölscher studierte in Essen an der Ingenieurschule Architektur und unterstützte nach dem Abschluß seinen Großvater, den Bauunternehmer Alois Luggenhölscher. Als selbständiger Architekt gründete er zuerst ein eigenes Büro an der Schürenkampstraße, bezog dann größere Räume an der Goethestraße und zuletzt an der Postallee.

Alfred Luggenhölscher sprach bei nahezu allen Planungen mit, vor allen Dingen dann, wenn es um die Veränderung der Stadtbilddarstellung und der Verkehrswege ging. Er durchstand deswegen eigensinninig und kreativ viele Auseinandersetzungen mit der Gladbecker Stadtverwaltung und den jeweils politisch Verantwortlichen.

Alfred Luggenhölscher liebte seine Stadt und blieb auch im Alter aufmerksamer Beobachter. Der Verstorbene hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder.

Die Beisetzung erfolgt am kommenden Donnerstag (27. Februar) um 9:30 Uhr auf dem Hauptfriedhof Mitte.