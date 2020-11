ebenso die Baum-Kettensäge hat den

gesamten Busch-Wald zwischen

Schulstr. und Schlägel-Eisen Str.

nieder gemacht.



Ob das alles so seine Richtigkeit hat ?

Ob das nicht nur schon mal: vor Vollendete-Tatsachen stellen heißen soll ?

Was weg ist, ist weg ??

Auf dem ehem. bekannt unter Alfred Luggenhölscher - Gelände- wirbelte seIt

ein paar Tagen, wie man sehen kann,

ein Bagger und sehr wohl recht flott und zünftig die Kettensäge;

Ein Sauerstoff-Spender par excellence

ist dem Ortsteil Zweckel

entrissen worden !

War das so seitens unserer Bau-Stadtverwaltung gewollt und genehmigt ?

Im Normalfall erfährt man doch über Pressemitteilungen wenn etwas größeres an

Baumassnahmen in unserer beginnt ?!

Durch Pressemitteilungen an die Bevölkerung ? !

Aber in diesem Fall



" SCHWEIGEN IM EHEMALIGEN BUSCH-WALD "

IN ZWECKEL

Die Absperrungen an der Schlägel & Eisenstr. sind entnommen worden, sodaß nunmehr Fahrzeuge aller Art ( LKWs ) ohne Probleme durchfahren können !

Das Baugelände -der Schlägel&Eisen GmbH- trauert weiterhin vor sich hin;

nix wie vollmundig erklärt seitens Gschf. Rolf Klinkhammer, Baubeginn soll,

schon im Oktober 2020 sein ! Hier ruht alles weiter vor sich hin.

In Gladbeck-Zweckel wird gesägt !

Und Politik schaut zustimmend + nickend zu ! ...Das Grüne muss weg in Gladbeck-Zweckel !

Das ist das erfolgreiche Ergebniss der Wahl

dieser Grünen in Gladbeck ?? !!

Sowie der SPD - Zweckel unter

Norbert Dyhringer seines neuesten Titels:

stellvertretender Bürgermeister;

sehr erfolgreicher Beginn einer weiterlaufenden

Partei-"Karriere" in der Orts-Politik.