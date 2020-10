Spaziergang über unseren mal sogenannten

Hauptfriedhof Gladbeck-Mitte *

mit dem kath. Teil !

UND



in Verbindung mit der

begonnenen Friedhofskultur,

durch Initiative Heimatverein Gladbeck,

indem hier u.a. nicht mehr benötigte Grabdenkmäler, Kreuze o. Steinplatten,

erhalten und aufgestellt werden/wurden und nicht vernichtet/verschrottet wurden.

Gestern war der Friedhof sehr schön in überwiegend - GELB - gehalten, wie ich fand.

Die bunten Bäume auf dem weitläufigen Terrain waren in verschiedenen "Farben" gehalten.

* Umrandet: mit dem Haupteingang (und der Friedhofshalle) an der Feldhauser Str.

(ein Behinderten-Parkplatz;

der Konrad Adenauer Allee mit zwei kleinen Zugängen,

der Lindenstr. mit einem gr. Zugang an der Ecke Feldhauser, katholischer Teil,

und einem weiteren

ca. mittig der Lindenstr.; Hier wären auch evtl. Friedhofsgärtner der Kirche anzutreffen ;

an beiden Zugängen ist je ein Behinderten Parkplatz auf dem Parkstreifen;

Feldhauser Str. + Lindenstr. ist mit offiziellen Parkstreifen bedacht.

ACHTUNG: kurz vor Allerheiligen sind auch diese gut beparkt !

Da u.a. auch Anwohner besagter Str. parken möchten.



https://www.zb-gladbeck.de/friedhof-gladbeck-mitte.html