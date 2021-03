Es ist schon interessant beobachten zu können



wie Heut zuTage so ein Haus/Wohnsiedlung schnell mit großen Steinen und Fertigbeton Decken

hochgezogen werden kann.

Da sollte doch eigentlich der Bauherr stolz sein und öffentlich präsentieren

wer dort baut und was dort genau eigentlich entsteht??

Und die interessierten Nachbarn und andere Bürger aufklären!



Aber so gar keine Bauschilder oder Bau-Tafeln ???



Was ist hier wohl so geheimnisvoll ?

Stand der Fotos: ‎Samstag, ‎13. ‎März ‎2021