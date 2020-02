Nach gefühlt ewigem Hick-Hack kann und hat

der Hagebaumarkt, am Krusenkamp,



endlich mit seinem neuen Baumarkt-Objekt loslegen können!

Die Baugenehmigung seitens der Stadt Gladbeck lag schon "ewig" vor.

Aber, wie das inzwischen in Deutschland wohl normal geworden ist:

Kein Neubau ohne lähmende Stillegungen, wegen "ihrer" Bäume oder Tiere,

oder sonst auch was.

Dann Strassen-NRW,die auch nicht die schnellsten und erst recht nicht die entgegenkommensten gewesen sein müssen? !

Irgendein Veto legt man in D auf jeden Fall ein.

Dann wird aber anschließend gelästert: da geht nix voran.

Die Weltkriegs-Bombensucher waren auch schon, vor einiger Zeit, vor Ort.

Seit einigen Tagen sind die Bagger und

Groß-Geräte fleißig bei Erdbewegungen

zu beobachten !

Dass der Eigentümer/Bauherren solange die Nerven bewahrt hat ist bewunderswert !

Hoffen wir mal, dass das Objekt unfallfrei und Termin-Planmäßig fertig gestellt werden kann !

Derart großes Objekt bringt ja bekanntlich auch Unruhe in eine Straße.Wenngleich die Anwohner die Gewerbekunden sicherlich gewohnt sind, inzwischen.

Ob sich das auf die sogenannten "Helikopter-Eltern" auswirkt pro Sicherheit ihres Nachwuchses ?

Trotz 3-fach Halteverbot-Schilder werden genau dort weiterhin die PKWs abgestellt,

Heute Nachmittag standen mind. 5 PKWs geparkt.

Die Fahrer*Innen "parkten" sich wartend wiederum auf dem gegenüberliegenden Gehweg.

KFZ-Verkehr war wie immer zügig zu beobachten.

Wenn demnächst der Schwerlastverkehr zum Bauvorhaben hier am Krusenkamp

ein-und ausfährt .

Ob diese Eltern,Oma-Opas so gar nicht an die Sicherheit der Kinden denken ?

Wofür die Halteverbot-Zone gedacht ist ???