Möglicherweise drohen für den Jahreswechsel 2020/21 bei Feuerwerk und Pyrotechnik deutlich mehr Verbote, das ließ die Gladbecker aber nicht stören, in den ersten Minuten des neuen Jahres 2020 schickten sie reichlich Feuerwerk in den nebligen Nachthimmel und ließen es in allen Stadtteilen reichlich „krachen!“ Das Foto entstand in Rentfort-Nord in Richtung der Hochhausruine Schwechater Straße 38, da stehen die bisherigen Informationen auf einen Abriss im Laufe des Jahres und der Beginn eines Neubaus für ein Nahversorgungszentrum an dieser Stelle.

Die Polizei fuhr beim Jahreswechsel ca. „normale“ 40 Einsätze, es gab auch einen kleinen Balkonbrand zu vermelden.

Foto: Braczko