Ein Kommentar

Ist auch in Gladbeck die Gesellschaft anonymer geworden? Hat Corona zusätzlich dazu beigetragen? Zwei Fragen, die jeder Einzelne für sich beantworten möge.

Fakt ist jedenfalls, dass am Appeltatensonntag in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone im Bereich der Marktstraße eine unbekannte Person regungslos auf einem von vielen Seiten einsehbaren Pflanzbeet lag. Und das über vier Stunden, in deren Verlauf immer wieder Fußgänger und Radfahrer an der Person vorbeikamen. Mal ein kurzer Blick, aber konkrete Hilfe gab es nicht einmal ansatzweise. Gegen 20 Uhr ergriff ein kurz zuvor nach Hause gekommener Anwohner die Initiative und begab sich, Mundschutz sowie Einweghandschuhe tragend, zu der Person.

Es war eine Frau, die sich offensichtlich ausgeschlafen hatte. Ob die Unbekannte zuvor übermäßig Alkohol oder Drogen konsumiert hat ist unbekannt.

Es stimmt aber nachdenklich, dass sich niemand um die Person gekümmert hat. Bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall wäre jede Hilfe zu spät gekommen.