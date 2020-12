schießt der STEWES Baumarkt nun förmlich nach oben.



Die Fertigbeton-Bauweise machts

eben möglich.

Wie lange wohl die Fertigteile beim Hersteller in Warteposition gelegen haben ?



Bis nun die Errichtung des neuen Stewes /Hagebaumarkt,

auf dem ehemaligen Fußballplatz der "Germania",

endlich in die Gänge kommen konnte !!

( da in Gladbeck ja durch Politik u.a. auch noch so einige Kreisverkehre angedacht sind:

dieser Fertigbetonbau-Betrieb bietet u.a. derart Erfahrung auch an !

https://www.fuchs-beton.de/aktuelles/detail/25/06/2020/ostfriesland-bekommt-einen-fertigteil-kreisverkehr/ )

Welch Ausdauer und Geduld mussten Bauherren

hier in Sachen Behörden hier Behörden da, Nachbarschaft-Querelen, usw. aufwenden ?!

Hier am " 4.Weihnachtstag " 2020 bei ca. 4-5° C und sichtbar blauem Himmel