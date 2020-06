Schön, dass es KUSSS für Gladbeck gibt ! !

Aus der HP unserer Stadt Gladbeck : Das KUSSS-Sommerprogramm startet mit seinen Veranstaltungen "speziell für Kids" auf dem Festplatz an der Horster Straße,

Einfahrt Bergmannstraße.

An diesem Veranstaltungsort kann der durch die Corona-Bestimmungen vorgegebene Mindesabstand zwischen den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern gewährleistet werden. Zur Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 2. Juli, 16 Uhr, hat das Kulturamt den Clown und Kindertheatermacher Achim Sonntag mit seinem Stück "Joaquino Payaso und seine sechs Koffer" eingeladen.

Schon der Auftakt von Joaquino sorgt für viele Lacher. Stolpert er doch mit seinen sechs Koffern mitten durchs Publikum. In jedem dieser Koffer versteckt sich eine eigene, mal spannende, mal lustige Geschichte, die erzählt werden will. Es wird also gesungen, jongliert, balanciert und alle Kinder dürfen mitmachen.

Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltungsreihe wird freundlicherweise von der Emscher Lippe Energie GmbH unterstützt.



In Anbetracht der aktuellen Corona-Auflagen ist eine Besucheranmeldung unerlässlich.

Die Anmeldedaten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer) jedes Besuchers nimmt ab sofort Annette Becker vom Kulturamt entgegen. Tel. 02043/99-2628,

E-Mail: annette.becker@stadt-gladbeck.de.

Weitere Informationen zum Kindertheater von und mit Achim Sonntag finden Sie auf der Homepage

www.kindertheater-achimsonntag.de.

Allerdings ist das gut durchdacht ?

die aktuelle Verortung 2020 auf den Festplatz zu verlegen,

ist das nicht ziemlich unglücklich ?



Ein "Zusammentreffen" der Kids und die dort seitens der Stadtverwaltung im Herst 2019 erst

installierte sogenannte "Trinkerszene" wird und kann nur bedingt nicht ausgeschlossen werden !

Zudem ist dieser Platz nicht noch weiter entfernt für z.B. Kinder unserer Stadt aus Zweckel (Norden) & Rentfort (nördlicher Westen) ?

Fand derart KUSSS Veranstaltung nicht meist in der Innenstadt ( City-Europaplatz ) statt ?

Trotzdem sei ein Gutes Gelingen und viel Spaß gewünscht !

mit Teil-Text und Bild aus HP Stadt Gladbeck