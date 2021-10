Leben retten kann so einfach sein

Kostenloses Reanimationstraining im St. Barbara-Hospitals Gladbeck

„Prüfen – Rufen – Drücken“ lautet die Formel, unter der sich das Vorgehen bei einem plötzlichen Herzstillstand zusammenfassen lässt. Doch was sich so einfach anhört, ist nicht immer leicht umzusetzen. Im Ernstfall sind viele Menschen unsicher und handeln nicht – oft aus Angst, etwas falsch zu machen. Deshalb laden Anästhesisten und Notfallmediziner des St. Barbara-Hospitals Gladbeck zu einem kostenlosen Reanimationstraining am Montag, 18. Oktober 2021, 17 Uhr ein. Sie zeigen und erläutern interessierten Personen, wie man einen Herzstillstand schnell erkennt, richtig Hilfe herbeiruft und mit welchen Sofortmaßnahmen selbst Laien Maßnahmen zur Wiederbelebung durchführen können. Veranstaltungsort ist der große Konferenzraum im St. Barbara-Hospital Gladbeck, Barbara-Str. 1. Interessenten werden gebeten, sich vorab anzumelden (Kontakt: Sekretariat, T 02043-278-15700 oder per E-Mail an bgiebe@kkel.de. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass für die Veranstaltung die 3-G-Regel gilt.

Nach der Begrüßung durch Dr. med. Thorsten Großwendt, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Operative Intensivmedizin und Spezielle Schmerztherapie, erfahren die Teilnehmer in zwei kurzen Vorträgen, was sie zum Thema Reanimation wissen sollten und wie sie im Notfall richtig vorgehen. Im Anschluss daran haben sie die Möglichkeit, das Gelernte gleich vor Ort umzusetzen und die korrekten Handgriffe unter professioneller Anleitung an Reanimationspuppen praktisch zu üben. Die Anwesenden können Basiskenntnisse der Reanimation erwerben oder vorhandenes Wissen auffrischen. So kann jeder zum Lebensretter werden!

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen. Dann ist größte Eile geboten; es zählt jede Sekunde! Denn schon nach etwa fünf Minuten ist es unwahrscheinlich, dass ein Betroffener überlebt.