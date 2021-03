"LK-Couch"

Hallo liebe LK. Redaktion.

Da ich selber schon dreimal eine Lungenentzündung hatte und dem Teufel bei der letzten wie mein Arzt sagte noch einmal von der Schüppe springen konnte, sowie eine schwere Herz OP hinter mir habe, habe ich wenn ich ehrlich bin eine Heiden Angst vor dem Virus.

Deswegen gehe ich auch seit März 2020 nur zum Einkaufen aus dem Haus und fahre sofort wieder zurück in meine Wohnung.

"LK-Couch Corona-Alltag"

Zur ersten Frage, ich verbringe die meiste Zeit in meinem Wohnzimmer da wo auch mein PC steht.

Zur zweiten Frage, da ist mir mein PC ans Herz gewachsen mit dem ich meine eigene Private Angel-Homepage ab und zu um die eine oder andere Neue Seite am erweitern bin.

Zur dritten Frage, was hängt mir zum Hals raus, ich gebe zu das ist meine eigene Feigheit das ich ständige Angst habe wenn ich rausgehen würde mich anzustecken, ich komme einfach darüber nicht hinweg. Im Sep. 2020 habe ich mit meiner Lebensgefährtin zusammen eine Woche Angelurlaub in Ostfriesland gemacht zu mehr konnte sie mich nicht überreden.

Die vierte Frage fällt für mich weg da ich mich nur unterbrochen von dem Angelurlaub seit einem Jahr von morgens bis abends nur in meiner Wohnung aufhalte.

Zur Fünften und letzten Frage, ich freue mich riesig auf einen Impftermin das ich endlich geimpft werde und wieder raus an die frische Luft zum Angeln gehen kann ohne Angst zu haben mich doch noch anstecken zu können und einen schlimmen Verlauf haben werde.

Ich wünsche allen LK. Lesern sowie der Redaktion das sie Gesund durch die Pandemie kommen.

Mit besten Grüßen Udo Massion