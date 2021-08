Eure Mithilfe ist gefragt.

Das neue Trace the Face Plakat ist erschienen und neue Suchanfragen sind veröffentlicht worden.

Wir freuen uns sehr darüber, dass durch die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen des Suchdienst-Netzwerkes der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung wieder eine Familie über Trace the Face miteinander in Verbindung gebracht werden konnte. Im Juli 2017 wandte sich der aus Afghanistan stammende Familienvater Hilfe suchend an den DRK-Suchdienst, um den Verbleib seiner Ehefrau und ihrer gemeinsamen Zwillinge aufzuklären. Der Kontakt war im September 2016 abgerissen, als die Familie versuchte die nördliche Grenze zwischen dem Iran und der Türkei in zwei getrennten Gruppen zu passieren. Während es dem Vater und einem weiteren Sohn gelang in die Türkei zu flüchten, verlor sich jede Spur zur Ehefrau und den übrigen gemeinsamen Kindern. Nach 4 Jahren der Ungewissheit und des Bangens gelang es schließlich mit Unterstützung der Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im Iran die Familie wieder miteinander in Kontakt zu bringen, nachdem die mittlerweile im Iran lebende Ehefrau ihren Ehemann auf einem Trace the Face – Foto wiedererkannte.

Suchen. Verbinden. Vereinen:

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die dabei helfen, auf die Suchmöglichkeit Trace the Face aufmerksam zu machen und Menschen bei der verzweifelten Suche nach ihren Angehörigen zu unterstützen.