am vergangenen Donnerstag, 30.01.2020, Nachmittag wurde durch Antrag einer politischen Partei Gladbecks das Thema: Betreff: Sachstand Schlaegel Eisen

Punkt 13. Antrag nach § 7 der Geschäftsordnung

für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse - Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 10.01.2020

„Sachstandsbericht

Schlägel und Eisen Siedlung“

aufgerufen !

Leider so scheint es,

ist eine zeitnahe Information durch

die einzige Tageszeitung Waz vor Ort,

nicht möglich die Bürger+Leserschaft Gladbecks speziell die Zweckeler

zum Ergebnis dieses Berichtes zu informieren !

Wie desinteressiert darf eine Tageszeitung in Sache Informations-Pflicht für

die "eigene" Stadt eigentlich sein ?

Sie, Waz-Gladbeck informiert einen ganzen Ortsteil nicht - Zeitnah- ?

Hier wäre man interessiert was -wirklich und wer tatsächlich-

der Schuldige für derart Verzögerung ist !!??



Sind da eher Boulevard-a-typische Berichte über zwei Seiten gleich,

in dieser Gladbecker WAZ-Tages-Zeitung in naher Vergangenheit eher wichtiger gewesen.

Diese "Info", so ist es im web zu verfolgen hat lediglich einzelne Menschen interessiert .

Eine große Anzahl hat es mit Ironie verfolgt.

Drückt derart nicht auf die Seriösität einer Zeitungs-Gruppe ?

Darf man das als Abo-Print-Zahler fragen ?

Bei Kosten von 40,90 € Monatlich!

Darf man da nicht

1. von Seriösität und 2. zeitnaher Information ausgehen ?

Inzwischen, so kann man davon ausgehen:

freuen sich sicherlich die Ratten und ähnliche Nagetiere über die Müll-Abfall-Berge

auf dem freien Abbruch-Gelände !

Die entsprechenden Jäger und Vernichter, die Katzen hat man ja "Tierfreundlich entwendet" ,

die eventuell für einigermaßen Nagegetierfreiere Nachbarschaft gesorgt hätten.

Schade ist unter anderem auch, dass sich seitens der Investoren-Gruppe niemand

genötigt fühlt öffentlich zu agieren und informieren ! ??

Durch eine Anzeige im Stadtspiegel Gladbeck oder Lokalkompass Gladbeck, z.B.

Das wird sicherlich ein Nachbarschaftliches Verhältnis nicht aufpeppen ? ! ?

Die Sicherheits-Zäune werden immer mehr beschädigt.

Selbst Politik schweigt sich seit Monaten aus,

selbst derjenige ( ehem. AWO-Mitarbeiter ) der sich stetig und ständig zu Wort meldet,

er schweigt hier still . Betroffenheit, Schuldgefühle ? !! Könnte die Presse ja einmal nachhorchen.

Ach ja, die schweigt ja auch.