In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19.02.2020



ist das Zweite Brückenteil verlegt worden !

Die Kranarbeiten begannen jeweils gegen Mitternacht. Die Termine wurden von der Bahn vorgegeben.

Die mehr als 14 Meter langen Fertigteile wurden einzeln "just in time" vom

Betonfertigteilwerk angeliefert.

Der Zugverkehr wurde durch diese Arbeiten nicht beeinträchtigt,

es kam zu keinen Zugausfällen.

UND das: muss man erst einmal mit einer DB abstimmen ! Das ist nicht so einfach !



NUN:

Die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) müssen von der Behelfs-/Fußgängerbrücke zurück in die neue Brücke verlegt werden, auf den Spannbetonfertigteilen wird eine Betonschicht aufgebracht, Fahrbahn, Gehweg, Geländer usw. müssen hergestellt werden und es folgt der Straßenbau vor und hinter der Brücke.

In der Beethovenstraße wird in diesem Zuge außerdem der Kanal bis zur Lortzing-/Gluckstraße erneuert und auch dort die Straße wiederhergestellt.

Es bleibt also genug zu tun bis der Verkehr wieder über die dann neue Brücke fahren kann!

Gut zu erkennen, was die Fachleute wiederholt erklärten:

die Leerrohre für Versorgungsleitungen, die ja nun auch wieder zurückgeführt werden müssen !

Zur Zeit sind sie ja an der Behelfs-Fußgänger-Brücke an montiert. - siehe u.a. Bild 1 im Bericht- !

( Text u. ein Foto teils aus der HP der Stadt-Verwaltung)