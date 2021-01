eine totale Leere ist an der Schulstr.

entstanden

Das üppige GRÜN, kleiner Wald : BÄUME UND STRÄUCHER

war ja schon vor wenigen Wochen entsorgt worden !

Nun ist auch der sog. Kotten kurz vor Weihnachten abgerissen und

entsorgt worden.

Das



alles so heimlich

, der Abriss geschah kurz vor den Festtagen - Weihnachten

muss doch zu denken geben ? !?

Aber Politik Gladbeck schweigt sich aus !

Aus der HP unserer Stadt Gladbeck :

Mit dem Ausrufen des Klimanotstands in der Ratssitzung am 06. Juni 2019 setzte die Politik

ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz in Gladbeck.

Indem sie was tut: Bäume fällen, kleine Wälder abholzen lässt ?

Das ist u.a. die Baumschutz-Satzung Gladbeck ?