Ich habe bisher nie Glück gehabt mit dem Sperber. Er ist immer mal an mir vorbei geschossen, aber ich war immer zu langsam. Auch an diesem Tag flog er einmal an mir vorbei und ich war schon traurig, dass es wieder nicht geklappt hat. Aber ca 1 Stunde später kam er und ließ sich mindestens 8 - 10 Minuten fotografieren. Ich habe mich kaum getraut zu atmen oder mich zu bewegen. Ich hätte gerne die Einstellung der Kamera geändert, aber ich habe mich nicht getraut. Am Ende hatte ich wirklich ein paar schöne Bilder dabei 😍 das sind die Momente für die sich das viele Warten lohnt ❤️