Eine schlechte Nachricht für einige der Menschen, die im so genannten "Pestalozzidorf" wohnen: Für diesen Teilbereich von Ellinghorst hat der Kreis Recklinghausen ein "Grundwassernutzungsverbot" ausgesprochen.

Grund für die Maßnahme, betroffen sind einige Grundstücke entlang der Durchholzstraße und des Lökensweg, ist eine Verunreinigung des Grundwasser mit leichtflütigen, chlorierten Kohlenwasserstoffen. Seitens der Kreisverwaltung geht man davon aus, dass die Belastung höchstwahrscheinlich vom ehemaligen Gelände einer an der Bottroper Straße ansässigen Firma ausgeht.

"Auf der Grundlage des durchgeführten Grundwassermonitorings und diverser Hausbrunnenproben kann ein Gebiet abgegrenzt werden, in dem die Nutzung des Grundwassers vorsorglich unterwagt werden muss," führt der Kreis Recklinghausen in einer Mitteilung aus. Gleichzeitig wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wasser aus Leitungen, also auch dem Haus-Wasseranschlüssen, von der Maßnahme nicht betroffen ist.

Das ausgesprochene Grundwassernutzunsverbot wird als Allgemeinverfügung unter den amtlichen Mitteilungen veröffentlicht. In Kürze soll die Verfügung aber auch auf der Homepage des Kreises Recklinghausen unter www.kreis-re.de abrufbar sein.