Zugegeben, ein Winter war das nicht so richtig. Aber die "kalte Jahreszeit" neigt sich ohnehin ihrem Ende entgegen, muss dem Frühling weichen.

Und damit sind auch wieder die Tage bis zur 18. Auflage der Aktion "Gladbeck putzt!" gezählt: Am Samstag, 28. März, lädt der "Zentrale Betriebshof Gladbeck" (ZBG) alle Gladbecker Bürger wieder ein, zu Besen und Handschuhen zu greifen, um Müll zu sammeln, zu reinigen und zu fegen.

Ziel ist es, Straßenzüge, Parkanlagen, Spielplätze, Wiesen und sonstige öffentliche Flächen von weggeworfenem Müll zu befreien und für den bevorstehenden Frühling fit zu machen.

Gesucht werden wieder viele fleißige Hände – kleine und große. Jeder kann mitmachen und mit seinem Beitrag ein Stück Verantwortung für sein Umfeld übernehmen. Ganz im Sinne der Kampagne „Sauberes Gladbeck – gemeinsam für unsere Stadt“, welche die Stadt Gladbeck und der Zentrale Betriebshof Gladbeck ins Leben gerufen haben.

Gladbecker Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Organisationen hat der ZBG schon schriftlich eingeladen. Dabei sind nicht alle zu erreichen, da Anschriften und Ansprechpartner wechseln.

Willkommen bei der Frühjahrsputzaktion sind alle Helferin und Helfer, egal ob Einzelperson oder Gruppen. Wer also Interesse hat und sich aktiv für ein sauberes Stadtbild einsetzen möchte, kann sich gerne mit dem ZBG in Verbindung setzen.

Interessenten sollten angeben, welches Gebiet sie reinigen und wie viele Teilnehmer dort vor Ort tätig sein werden. Die Helfer werden rechtzeitig vom ZBG mit Handschuhen und Säcken ausgestattet.

Als Dankeschön für die Teilnahme an der Aktion „Gladbeck putzt“ lädt der ZBG alle Helfer im Anschluss an die Putzaktion in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr erneut zur beliebten "Besenparty" auf dem Betriebshof an der Wilhelmstraße in Stadtmitte ein. Hier soll der Tag bei Grillwürstchen, selbst gebackenen Waffeln und netten Gesprächen ausklingen.

Für die Anmeldung oder Fragen rund um die Aktion „Gladbeck putzt“ stehen Christian Tenk und Kornelia Rinus-Schaaf unter der Rufnummer 02043/992799 zur Verfügung.