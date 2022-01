In den kommenden Wochen werden auch in Gladbeck wieder die Erdkröten und weitere Amphibien auf ihre jährliche Wanderschaft gehen.

Damit den Tieren auf dem Weg zu ihren Laichgebieten beim Überqueren von Straßen nicht der Tod droht, wird wie im letzten Jahr der Krötenzaun an der Berliner Straße (Höhe Feuerwehr-Gerätehaus) zwischen Rentfort-Nord und Zweckel durch den Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) errichtet.

Zum ersten Mal wird darüber hinaus auch ein zweiter Krötenzaun am Schloss Wittringen aufgestellt, um auch dort die Amphibien vor den fahrenden Autos zu schützen. Hier weisen auch in Kürze Krötenwarnschilder Verkehrsteilnehmer darauf hin, achtsam zu fahren, um den Kröten die Chance zu geben, sicher die Straße zu überqueren.

Insbesondere für den Krötenzaun an der Berliner Straße werden wieder fleißige „Krötenretterinnen und Krötenretter“ gesucht, die die Kröten morgens oder auch abends auf die andere Straßenseite bringen. Am Schloss Wittringen soll der Krötenzaun hingegen verstärkt vom ZBG betreut werden.

Die Umweltabteilung der Stadt ruft daher Bürger auf sich unter Tel. 02043/99-2503 oder per E-Mail an carolin.reich@stadtgladbeck.de zu melden, um die Krötenrettung an der Berliner Straße mitzugestalten.

Grundsätzlich appelliert die Stadt Gladbeck an alle Bürger sich in der Nähe von möglichen Krötenwanderungsgebieten vorsichtig fortzubewegen und Hunde anzuleinen.

Bei Rückfragen zum Thema „Krötenschutz“ steht die Umweltabteilung gerne bereit.