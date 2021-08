Wieder einmal Besuch von einem WDR-Fernsehteam erhielt jetzt das Familienzentrum St. Marien in Brauck. Dieses Mal wollten die Fernsehleute den Forscheralltag der Einrichtung am Hahnenbach im blauen Klassenzimmer der Emschergenossenschaft begleiten.



Als packten die Kinder und Mitarbeiter des Familientrums den Experimentier- und Forscherwagen : Kescher, Eimer, Schüsseln, eine gelbe Wanne und natürlich Lupengläser zur genauen Beobachtung des Fanges.

Da das Familienzentrum mit den Senioren de Altfrid-Hauses immer wieder generationsübergreifende gemeinsame Aktivitäten unternimmt, begleiteten Bewohner die Nachwuchsforscher auch an diesem Tag.

Mit dem selbstgedichteten Hahnenbachlied stimmte man sich ein und schon ging es bei leichtem Regen zum Hahnenbach. Am Hahnenbach angekommen, legten die Kinder mit großem Forscherdrang los. Die Kescher und Eimer wurden ins Wasser getunkt und der Fang in den Schüsseln untersucht: Stichlinge, Wasserläufer, Schnellschwimmer, Posthornschnecken und Schlammschnecken waren Tiere, die gefangen wurden. In den Lupenbechern wurden die Tiere dann genauer in Augenschein genommen und natürlich auch den Senioren präsentiert. Die Bewohner selbst erkannten viele Tiere erkannt, hatten eine große Freude, fühlten sie sich doch an ihre eigene Kindheit erinnert.

Zwischendurch wurde aus dem leichten Regen leiderStarkregen, aber die Jungen und Mädchen haben sich nicht stören lassen und mit Spaß und Freude weitergesucht, gekeschert und geangelt.

Nass bis auf die Haut ging es mit dem Hahnenbachlied auf den Lippen nach Hause zur Kita.

Dort frisch umgezogen ging es in die Mal-Werkstatt. Munter wurden Bilder von den gefangenen Tieren gemalt und viel von den Kindern erklärt. Darüber hinaus hatten die Kinder hatten die Möglichkeit mit dem Bilderbuch zum Hahnenbach „Unterwegs mit den Flusspiraten zu den Tieren am Bach“ die Entstehung des Hahnenbachs zu betrachten und den Wandel von der Kloake zum Biotop und Naherholungsgebiet zu betrachten. Bei der Abholung des Familiennachwuchses wurden diese Bilder natürlich auch den stolzen Eltern gezeigt.

Zum Thema "Emscher" sind in der Aktuellen Stunde des WDR noch zwei Beiträge zu sehen. Und zwar am heutigen Donnerstag, 19. August. der Beitrag "Die Emscher wird wieder ein Fluss" sowie am morgigen Freitag, 20. August, der Beitrag "Der Abwasserkanal Emscher". Die Aktuelle Stunde wird an beiden Tagen wie gewohnt von 19.30 bis 20 Uhr ausgestrahlt. Ab 21 Uhr sind die Beiträge zudem für jeweils eine Woche in der Mediathek (Lokalzeit Ruhr Mediathek) eingestellt. Dies gilt auch für die am 16. August ("Die Kinder vom Hahnenbach") und am 18. August (Geschichte und Geschichten von der Emscher") ausgestrahlten Beiträge.