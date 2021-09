Ein Kommentar

Die Vorgärten in Gladbeck sollen grüner und schöner werden. Dafür wird sogar in die klamme Stadtkasse gegriffen, um bei den Bürgern für das Projekt "Gladbeck goes green" zu werben.

Jetzt ist es ja nicht so, als wären alle Vorgärten in Gladbeck unansehnlich. Viele Hausbesitzer sind schon seit Jahren unermüdlich darum bemüht, auch ohne Fördergelder für schönes Grün vor ihren Haustüren zu sorgen. Leider wird dieses Engagement aber nicht von allen Mitmenschen gewürdigt.

So zum Beispiel an der Butendorfer Steinstraße, wo der Vorgarten eines Einfamilienhauses nun bereits zum zweiten Male innerhalb kürzester Zeit Ziel nächtlicher Besucher war. Der Vorgarten wurde komplett verwüstet und alle Pflanzen sowie Dekoartikel gestohlen.

Bei den Geschädigten mischen sich Wut mit Trauer. Allein der Sachschaden beläuft sich inzwischen auf immerhin 150 Euro, von den geleisteten Arbeitsstunden mal ganz zu schweigen.

Da kann man verständlicherweise absolut die Lust verlieren, für sich aber auch andere Menschen einen schön anzusehenden Vorgarten zu schaffen..