Wie sehr oder wann,kümmert sich eigentlich der sogenannte

Quartiersmanager Dyhringer SPD,

im Gladbecker Stadtteil

Rentfort-Nord

seines Zeichens, inzwischen auch noch stellvertretende Bürgermeisterin ,

denn wirklich um den Stadtteil ??

Bekommt er doch eigentlich richtig Geld vom Steuerzahler für

diese, seine Nicht-Leistung ? !

Es war erschreckend diese einmal so toll gestaltete Parkanlage

aktuell am Mo. 30.08.21, zu betreten !

Das Eingang-Rondell , eine Art - FOYER -;

das weitere Rondell in der Ebene erschreckend

wie vergammelt das aussieht !

Eher abschreckend als einladend .

Da kann man sicher nichts auf "Corona" schieben,

hier ist genug frische Luft !

Allzeit !

Ist dieser Mann überfordert mit all seinen Aufgaben :

alles für die AWO Gladbeck ?

Und die genannten Aufgabenbereiche müssen

ja vollends erdrückend sein von soviel Malocherei ??

Ach ja : er lässt ja wieder andere Menschen arbeiten,

"Händis reparieren" ,klar auch von anderen, wie immer !

Wie er sich groß in der Presse damit präsentiert.

Es sind doch in den letzten paar Jahren über 5.000.000 Euro (Steuergelder )

in das gesamte Bau-Objekt, AWO, geflossen und hier lässt man vergammeln ??

Siehe Berichte in Waz Gladbeck

[ Aber, so kurz vor der Rente da lass ich diese "Malocherei" "der anderen

ehrenamtlichen Menschen"

mal ruhig auslaufen, ist hier eher das Motto, oder ? ]

Da kann man sich als Gladbecker nur noch FREMDSCHÄMEN