Der SPD-Ortsverein Butendorf lädt ein: Am Freitag, 31. Januar wird der Ortsverein in geselliger Runde im SPD Bürgertreff (Ecke Landstraße / Ulmenstraße) einen Rück- und Ausblick halten. Was konnte 2019 für Gladbeck, speziell für Butendorf erreicht werden? Was haben sich die Genossinnen und Genossen für das Kommunalwahljahr 2020 vorgenommen?

Die Veranstaltung, zu der die Gladbeckerinnen und Gladbecker herzlich eingeladen sind, beginnt um 18.00 Uhr. Die Sozialdemokraten freuen sich auf gute Gespräche und interessante Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Zur Stärkung gibt es Getränke und Grillwürstchen zu zivilen Preisen.