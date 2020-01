Wir alle brauchen die Windenergie unbedingt - das ist keine Frage. Sie ist notwendig, um die für Umwelt und Klima schädliche Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffe, insbesondere aus Kohle, dauerhaft zu ersetzen.

Das Gladbecker Bürgerforum e.V. hat sich dennoch gegen den Bau einer Anlage auf der Mottbruchhalde entschieden. Die Anlage steht in weniger als 600 m Entfernung von einer Vielzahl von Wohnhäusern und Gewerbebetrieben. "Mit ihrer enormen Höhe von fast 300 m über Grund schädigt sie die Anwohner in nicht hinnehmbarer Weise mit Lärm, Schattenschlag und Infraschall", so das Bürgerforum.

Die einzeln stehende Anlage ist für die Energiegewinnung volkswirtschaftlich nicht besonders sinnvoll. Sie ist ein Prestigeobjekt der Not leidenden Steag, das hinter dem Rücken der Bürger und der Stadt Gladbeck realisiert werden soll. Eine Reihe von Anwohnern und - auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses - die Stadtverwaltung, klagen dagegen. Die Anlage würde den auf den Gladbecker Halden geplanten Bürgerpark "Haldenwelt" stark beschädigen, wenn nicht unmöglich machen. Eine historische Chance für unsere Stadt würde vertan.

Gleichzeitig nimmt die Akzeptanz des 300 Meter hohen Windrades auf der Mottbruchhalde in Gladbeck-Brauck Fahrt auf. Die FDP ist schon länger dafür, ihr schlossen sich vor ein paar Monaten die Grünen an. In der letzten Woche machte die Gladbecker CDU deutlich, dass ihre Ablehnung nicht von Dauer sein würde – man will sich neu aufstellen und den Windradbau befürworten. Gegen das Windrad sind nun noch die SPD, die LINKEN und einige „wortlose“ Einzelkämpfer im Stadtrat.

Eine repräsentative Umfrage kann auf diesem Weg natürlich nicht durchgeführt werden, aber für ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung reicht es.

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, sich an der Umfrage zu beteiligen.

https://glazette.net/windrad-in-brauck-jetzt-sind-sie-gefragt/