ANFANG SEPTEMBER 2020 in Zweckel.



Seit Anfang diesen Jahres ist hier, an der Bohnekampstr. kein Vorangehen festzustellen !



Und SPD "Wahlkampf"-Politiker erklären auf dem Zweckeler-Markt nachhakenden Bürger/Innen

hinter der "hohlen Hand" : ja, da sind - jetzt - die letzten Unterschriften getätigt.

Klar, ist wohl:

diese gleichlautende Aussage kam aus der Stadt-Verwaltung bereits schon im Juni, diesen Jahres !

Da merkt man doch die angebliche ""Bürgernähe"" :

Orts-Politiker vera.schen ihr Wahlvolk gerne weiter !



Und was sie nun alle !!

an Bürgernähe versprechen:

Dabei hält keiner hält noch nicht mal etwas was aktuell im gleichen Moment erklären, ein !

Sie lernen nicht, schon gar nicht, dazu.

Ist das nur Überheblichkeit,

oder ist das tatsächich nur Geplappere von Personen die

nicht mehr selbstentscheidend und frei sprechen - dürfen - ?

Nur die Partei gibt vor was man sagen darf ?

o.m.G.



Was sind das für Demokraten geworden ??

Von erdrutschartigen Verlusten will ich noch gar nicht sprechen...

[ unter anderem Aufgeräumt ist die Stelle wo die Tausenden gepicketen Zechensteine gelagert waren !

Hoffentlich wird hier zumindest,

durch Einbringen dieser noch vorhandenen Rest-Steine eine Erinnerung an diese ehemalige Zechen-Wohn-Siedlung an der Bohnekampstr. gewahrt !?? !

Aber bei dieser Art von Politiker, ist weiter denken wohl nicht möglich !?!

Es ist ja vorgeblich Investor eine kleine Gedenkstätte zugesagt worden*. Aber.. ]

* an der Sitzung habe ich als interessierter und geb. Bürger Gladbecks,pers. teilgenommen;

https://www.lokalkompass.de/tag/gladbeck-zweckel-abriss-schl%C3%A4geleisen