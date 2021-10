Wie ja schon lange bekannt -



nun ist der Abriss der

Willy Brandt Schule in vollem Gange-

Große Teile der Lehrschwimmhalle und anderer Gebäude

sind schon "Opfer" des Baggers geworden.

Der, wie auch in Rentfort - Nord und an der Bohnekampstr. zu sehen war

gut alles sortiert neben-& aufeinander nach Material, ablegt !

Hier ist u.a. ein Jahrelanges Schwimm-Lehr- Gebäude für JUNG & ALT entfallen !

Was hat man den Senioren alles zugesagt ?!

Ihr könnt weiterhin in Zweckel eure Wasser-Gymnastik betreiben !

Ohne in Vereine eintreten zu müssen !

Was daraus geworden ? Nischte !! Leere Versprechungen !

Jepp,

wenn de innen Verein gehst dann kannste !

Unserer Stadt Gladbeck hat Millionen Euro in die Jordan Mai Schule mit eingebracht,

mit der Hoffnung,

dass die Lehr-und Senioren-Wasser-Gymnastik in deren neuen Halle

mit stattfinden konnten ?? !!

Nix draus geworden. Ist ja Kirche, Bistum Essen .

Sie sind ja alle so zufrieden mit dem was man mit ihnen veranstaltet !

Verarschen sag ich dazu, hat man die Senioren in Zweckel

und dieselben enttäuschten Bürger*Innen wählen

diese Parteien weiterhin ??

Aber bei jedem Kaffeeklatsch & Dröhl-Nachmittag wird drüber diskutiert ?? !!

Da wo et nix einbringt !

Der Haupt-Clou der Sache ist ja das Argument:

der "unterversorgte Ortsteil Zweckel"

wird ja durch einen weiteren ( REWE)

Supermarkt nunmehr erst richtig "Lebensfähig" !!

Das unterversorgte wurde sogar gerne mehrfach

wiederholt und betont !

Hurra, alle Zweckler*Innen klatschen sich vorn Kopp und fragen sich:

wat erzählen die da fürn d..nschiss ??

Aber, und Wiederholung - gewählt -

wurden dieselben verantwortlichen Politiker wieder;

und vor der Wahl labern se alle:

ach.. wat willse denn machen ... ???

WAS sollen denn diese Vertreter des Volkes denken ?

* Leute wir ham allet richtig gemacht* !





Gut verarscht hat geklappt !

Und nicht meckern wenn beim nächsten Starkregen

die Keller wieder unter Wasser stehn

in



- Zweckel - und

Bötchen am Kreisverkehr

gefahren werden kann

,

weil

auch noch 1.900 qm GRÜN in unserer Klimanotstand-Stadt Gladbeck aus 2019

entsorgt worden ist !

Entgegen der Aussagen der GUTACHTEN !