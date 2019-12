Ganz besonders wurde die kleine Neubürgerin Victoria Maya, die am 31. August als erstes Kind der Familie das Licht der Welt erblickte, nun begrüßt: Bürgermeister Ulrich Roland stattete Victoria und ihren Eltern Juliana und Sebastian Kutz gemeinsam mit Ursula Kühnel, Leiterin des städtischen Familienbüros, einen Besuch ab.

Denn Victoria ist das 7.500 Baby, das im Rahmen des Angebots „Kinder im Blick“ besucht wurde. Und: Jeden 500. Besuch begleitet seit Beginn des Angebots auch der Bürgermeister. Für Ulrich Roland ist dabei jeder Familienbesuch etwas ganz Besonderes: „Ich freue mich immer sehr, dass wir bei den Familien willkommen sind und über viele unterschiedliche Themen ins Gespräch kommen!“ Neben vielen Informationen hatten die Gäste so kurz vor Weihnachten aber natürlich auch Geschenke dabei: Den Babykoffer und einen Blumenstrauß.

Victorias Eltern sind der Region eng verbunden. Mutter Juliana ist gebürtige Gladbeckerin, lebte anschließend in Gelsenkirchen und zog mit Vater Sebastian aus der Nachbarstadt zurück in ihre Geburtsstadt. Kennengelernt haben sie sich vor circa neun Jahren während ihrer Ausbildung am Berufskolleg in Gelsenkirchen. Seit acht Jahren sind sie verheiratet, was erstmal eine Überraschung für alle war: Sie heirateten kurzentschlossen in Las Vegas.

Auch wenn beide Eltern sich in Gladbeck wohl fühlen, wird die Familie Anfang 2020 nach Gelsenkirchen-Buer umziehen. „Wir wären gerne in Gladbeck geblieben, aber in Buer wohnen Victorias Großeltern, die Zeit haben, unsere Tochter neben der Kita zu betreuen“, erläutern Juliana und Sebastian ihre Entscheidung.