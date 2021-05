BRD eine Bananen-Republik - eine Farce von Demokratie?

Bürgerreport: Gekaufte Politik/er/innen - Kavaliers-Delikte?

Ist Deutschland noch zu retten?

Soll es so weiter gehen in Gladbeck und ganz BRD?

Die etablierten Politiker/innen wollen es so. Selbstbedienung und Täuschungen sollen weiter gehen.

Neues Gesetz wieder nur ein Blendwerk ohne echten Nutzen.

Wie lange kann und will sich Deutschland so etwas noch leisten?

Welche Änderungen müssen erfolgen?

♦ Absolut keine Nebentätigkeiten für Abgeordnete im Bundestag und Landtagen.

D.h. Komplett-Verbot! Wem die Diäten usw. nicht reichen, der braucht sich nicht

aufstellen und wählen zu lassen.

♦ Ein echtes Informanten-Schutzgesetz über alle Lebensbereiche - inkl. Schutz vor Staat im Staate

und Privat-Klagen (- wie zu Privat-Klagen es z.B. in USA existiert).

♦ Gleichgewicht der Kräfte in allen Lebensbereichen wieder herstellen.

♦ Volksabstimmungen nach Vorbild Schweiz müssen möglich sein.

Bisher herrscht die Parteien-Diktatur, um das korrupte Parteien-System zu erhalten.

Sie nennen es Parteien-Demokratie, was es aber noch nie war und ist, und auch nie werden wird.

Willkür und Diktatur "alter" Männer war und ist die Basis, und es soll so weiter gehen.

Mit Unterstützung korrupter Politikerinnen. Ist da nicht eine auf Flug gestorben?

Nebentätige, die sich auch bedienen und die Bürger und Bürgerinnen ausnehmen.

Nebeneinkünfte im Bundestag Ulla Schmidts lukrative Arbeit nebenher

bwa, 20.02.2018 - 18:08 Uhr

Ist das eine Demokratie, wenn man nur alle ein paar Jahre ein paar Kreuze hinter,

in der Regel unbekannten Personen machen darf, die dann doch machen was sie wollen?

Ist das nicht nur eine Farce von Demokratie?

Nach den Wahlen lassen diese Personen die Masken fallen.

Hier in Gladbeck und in ganz Deutschland. Siehe 8 Monate Vertuschungen zu Fall Roland und

Wie wären die Wahl-Ergebnisse ohne SPD- und Stadt-Verwaltung-Vertuschungen und Täuschungen ausgefallen?

Sind da nicht Rücktritte Bürgermeisterin und Stadtrat, und Neuwahlen Bürgermeister/in und Kommunal-Politiker überfällig?

Sprüche, wie:

"Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern."

"Wessen Brot ich eß, dessen Lied ich sing."

"Gut geschmiert läuft sich besser."

Sollten doch bekant sein.

Corona hatte nur die Spitze des Eisberges ans Tageslicht gebracht.

Masken, Testen, ... Provisionen, Spenden, ....

Gekaufte Politik/er/innen gibt es quer durch alle Parteien, da es gewollte System-Fehler mit System sind.

Nebentätige, für die Anstand, Moral, Ehre, Charakter, Ethik, ... in der Regel Fremdworte sind.

Arroganz, Narzzismus, Gewissen- und Skrupellosigkeit .... beschreiben besser die Eigenschaften

solcher Politik/er/innen.

Parteien, die immer mehr an mafia-ähnliche Vereinigungen erinnern.

Parteien und Gewerkschaften eine Verflechtung von .......

Siehe alleine hier in Gladbeck.

Bertram Polenz, stellv. ver.di-Bezirksvorsitzender, Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung Gladbeck, 02043/992214

Gladbeck geht in die Stichwahl, mit uns

Gewerkschafts-Bosse und Betriebsräte

Was liefert Googl zu Franz Steinkühler und Klaus Zwickel und IGM,

Optionsscheine oder Sonderzahlungen zu Opel-Betriebsräten?

Und aktuell - Wie sieht es überall aus?

Personalrat Bertram Polenz / Ver.di und Gladbecker Stadtverwaltung.

Was liefern z.B. WAZ-Berichte zu Abriß Hertie-/Karstadt-Gebäude und Verhalten

des stellv. ver.di-Bezirksvorsitzender Polenz zu Mitarbeitern der Gladbecker Stadtverwaltung und den Anwohnern?

Wem und was bezeichnet man als Bananen-Republik, oder als Regime?

Was sind die Marken- und Kenn-Zeichen von Ländern,

die als Bananen-Republik oder auch gerne vom Westen als Regime bezeichnet werden?

Siehe Saddam Hussein und was passierte, als er nicht mehr den Amerikanern

zu Diensten gegen Iran sein wollte.

War er nicht solange der gute Saddam, bis er nicht mehr so wollte, wie es die USA wollten?

(Wie viele Millionen Tote, Schäden, Zerstörungen, ... hatte der Krieg zwischen Iran und Irak

verursacht, und wer wollte diesen Krieg?)

Amerikaner wurden ja nach vielen Jahren Besatzung und Ausplünderung der Bodenschätze

mit A-Tritt aus dem Iran geworfen, nachdem die CIA den ersten demokratisch

gewählten Präsidenten Irans ermordeten, und die Marionette Schah einsetzten.

Muammar al-Gaddafi und der sogenannte arabische Frühling und die Folgen bis heute

für Afrika, Nahen Osten und EU.

Was war der wirkliche Grund für die Beseitigung von Muammar al-Gaddafi ?

Wollte er nicht mehr Geld, um die Flüchtlinge aus Afrika zurück zu halten?

Kriege in Afghanistan, Syrien und Ukraine, ....

Siehe Saudi Arabien - alles gute Demokraten (Ironie). Sind Verbündete und Freunde der USA und EU.

Wie Stufen die EU und UN die BRD zu Meinungsfreiheit und Rassismus ein?



Wie Verhalten sich deutsche Regierungen, wenn es um notwendige Gesetzes-Änderungen geht?

Siehe z.B. Nitratgesetz und Schädigung von Säuglingen,

Diesel-Betrug und KBA, Cum-Ex-Betrug und BaFin,

Wire-Card-Betrug und Machenschaften der BaFin,

Transparenz-Register nicht anpassen wollen,

Geldwäsche unterstützen und fördern,

....

Wurden und werden da nicht die Täter/innen geschützt und unterstützt?

Nebeneinkünfte und verdeckte Partei-Spenden (Bestechungs-Gelder).

Wie Verhalten sich hier die Mehrheit der Politiker/innen?

Sind das echte "Volks-Vertreter", oder nur Vertreter in eigener Sache und Partei,

die schon Merkmale von dubiosen mafia-ähnlichen Organisationen zeigen , oder/und nur Kriminelle?

Bei Patent-Aussetzungen um Corona zu bekämpfen, Menschenleben zu retten,

stellen sich die "ehrenwerten" Deutschen Politiker/innen in der BRD und EU auf die Seite

der Unternehmen, die vorher Milliarden Euro / Dollar staatlicher Forschungs-Gelder bekommen hatten.

Selbst Präsident Biden / USA war für die Aussetzung der Patente. Nur die "sauberen" Deutschen nicht.

Deutsche Politiker/innen lassen lieber Tausende Menschen täglich überall auf der Welt sterben,

aber auch hier in der BRD, statt rechtzeitig Impfstoff zu bestellen.

Machen lieber Maskengeschäfte, kümmern sich um 4,125 Mio. Euro Villa und .....

Wie Kolonialherren, Rassisten, katholische Kirche u.a., die nicht wirklich die Vergangenheit

aufgearbeitet hatten und haben.

Kolonialherren, Rassisten, katholische Kirche u.a., - die immer noch Täter/innen sind,

und Opfer der Vergangenheit und Gegenwart täuschen, leugnen, Vertuschungen betreiben.

Volks-Vertreter = Ehren-Amt - ist das nur noch eine Legende, oder war das schon immer nur Lug und Betrug?

Volksabstimmungen ein Merkmal von Demokratie, wie in z.B. Schweiz, wurden und werden verhindert.

Immer wieder nur die alte Schuld als faule Ausreden, um sich selber weiter bedienen zu können.

Keine Kontrolle der Abgeordneten.

Ein Bundestags-Präsident Wolfgang Schäuble, der selber 100.000 DM Probleme hatte und hat.

LOBBYISMUS-AFFÄRE

100.000-Mark-im-schwarzen-Koffer-Schäuble leitet Prüfung im Korruptionsfall Amthor

Philip Amthor - Was hört man von diesem Saubermann?

Er will weiter machen. Hat sich wieder aufgestellt und wieder wählen lassen.

Auszug zu Bananen Republik aus:

Bananenrepublik ist die abwertende Bezeichnung für Staaten, in denen Korruption und Bestechlichkeit vorherrschen, deren Rechtssystem nicht funktioniert, wirtschaftliche oder politisch-moralische Verhältnisse von Ineffizienz und Instabilität geprägt sind oder in denen staatliche Willkür herrscht oder denen diese Eigenschaften zugeschrieben werden.

Der umgangssprachliche Begriff ist eine Lehnübersetzung des US-amerikanischen Begriffs banana republic.[1] Als Bananenrepubliken wurden ursprünglich die kleinen Staaten in Mittelamerika bezeichnet, die überwiegend vom Bananenexport abhängig waren und dabei auf fremdes Kapital – meist aus den USA – angewiesen waren.

Zu Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts nutzte insbesondere die United Fruit Company ihre Verbindung zu US-amerikanischen Politikern, Militärs und Unternehmern dazu, ihre partikularen gegen staatliche und gesellschaftliche Interessen durchzusetzen. Die Wehrlosigkeit eines Staates gegenüber solchen Partikularinteressen führt zu dessen Status als Bananenrepublik. Zur Wahrung von Handelsinteressen erfolgten bis 1934 direkte Militärinterventionen durch die US Navy, das United States Marine Corps und gelegentlich auch durch die U.S. Army im Rahmen einer Kanonenbootpolitik. In späteren Jahren wurden diese sogenannten Bananenkriege durch die Unterstützung interner Revolten oder Militärputsche ersetzt, wie etwa 1954 in Guatemala.

........ komplett siehe Link.

In welchem Abhängigkeits-Verhältnis steht Deutschland zu den USA?

Duldet Deutschland Drohen-Morde u.a. Verbrechen der Amerikaner vom deutschen Boden aus?

Beteiligt sich Deutschland an den Taten der Amerikaner überall auf der Welt?

Kanonenbootpolitik - Ist das nicht der allgemeine amerikanische Standard seit vielen hundert Jahren?

Siehe Japan u.a. Staaten. Saudis wollten die amerikanischen "Gäste" nicht.

Was folgte waren Kriege und Stationierungen von amerikanischen Besatzungstruppen

überall im Nahen Osten.