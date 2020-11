Unter den Eindrücken der dunkelsten Stunden Deutschlands kamen im Juni 1945 konservative, soziale und liberale Kräfte zusammen, um eine Union christlicher Demokraten zu bilden. Ihr Kerngedanke: Das verbindende über das Trennende zu stellen und eine breite Sammlungsbewegung zu bilden, die einer neuen Demokratie Stabilität geben sollte.

In dem Selbstverständnis der CDU steht u.a.:

„Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Volkspartei der Mitte. Wir wenden uns an Menschen aus allen Schichten und Gruppen unseres Landes. Grundlage unserer Politik ist das christliche Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Unsere Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind daraus abgeleitet.“

Ob sich die CDU in Gladbeck dieser Geschichte und dem Selbstverständnis noch verpflichtet fühlt, ist unter der aktuellen Parteiführung nicht erkennbar und fraglich.

Armin Laschet: „Wir wollen keinerlei Kooperation, Zusammenarbeit, Duldung - auch nix Zufälliges. Sowas wird es in Nordrhein-Westfalen nie geben. Das ist die Botschaft.“



Es ist beschämend und anstandslos, dass die CDU in Gladbeck mit den Stimmen der AfD ihren stellv. Bürgermeister wählen lässt. Unser Ministerpräsident Armin Laschet sagte nach der thüringischen Regierungskrise: „Wir wollen keinerlei Kooperation, Zusammenarbeit, Duldung - auch nix Zufälliges. Sowas wird es in Nordrhein-Westfalen nie geben. Das ist die Botschaft.“

Nicht die AfD Wähler sind zu verurteilen, sondern die Köpfe, die mit Hilfe unseres demokratischen Systems sich in unsere Räte und Parlamente wählen zu lassen, um dann alsbald unsere offene, liberale Demokratie mit ihrem Populismus, Rechtsextremismus und gruppenbezogener Menschenverachtung und Rassismus aushöhlen und gefährden zu wollen. Mit ihren christlich-fundamentalistischen und völkischen Vorstellungen lehnt sie darüber hinaus die Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellungspolitik ab. Kritische Presse wird zur „Lügenpresse“ erklärt und ein autoritäres Gesellschaftsmodell angestrebt. Mit solchen Köpfen kann es und darf es kein Zusammengehen in irgendeiner Form geben!

CDU Parteivorsitzende Annegret Kramp Karrenbauer

sagte am 6. Oktober im Zusammenhang der US Wahl: „Wenn eine einstmals sehr stabile konservative Partei jahrelang von extremen Flügeln wie der Tea Party beeinflusst und mit populistischen Mitteln Politik gemacht wird, dann wird sie in ihrem Kern ausgehöhlt. Das sollte uns in unseren konservativen Parteien hier bei uns und Europa eine Warnung sein.“

Die sozial-liberalen und weltoffenen Kräfte hört man in der CDU Gladbeck schon länger nicht mehr. Die rechtskonservativen dominieren das Geschehen und stärken weitere Kräfte mit solcher Gesinnung, in der Hoffnung AfD Wähler zu gewinnen. Das Trennende in der Gesellschaft stellt man über das Verbindende. Zuwanderung, Integration und Flüchtlinge werden vom Blickwinkel der Sicherheit betrachtet. „Sie sollen sich unseren Regeln anpassen“, oder „wir verlangen aber, dass sie sich rechtskonform verhalten“ heißt es immer wieder. Ich lebe in diesem Land seit über 50 Jahren nach Recht und Gesetz, genauso meine türkeistämmige Familie, hunderte Freunde und Bekannte, hunderttausende im gesamten Land. Es gibt tausende positiver Biographien von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte unter uns, Studierende und Arbeitgeber, hunderttausende Fachkräfte in verschiedenen Berufsgruppen, Forscher wie das türkeistämmige Ärzte-Ehepaar von Biontech, die am Impfstoff gegen Covid 19 arbeiten. Warum sieht man die nicht, sondern blickt nur auf die Wenigen, die problematisch sind. Probleme benennen, ja, aber nicht verallgemeinern und den Menschen ihre Zugehörigkeit zu unserer Stadt und zu diesem Land absprechen! In jeder Bevölkerungsgruppe gibt es welche, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, auch bei den Urdeutschen. Polizei und Justiz sind dafür da, um das zu regeln. Demokratische Parteien sollten dagegen die Gesellschaft einen und nicht spalten!

Das Sympathisieren mit der AfD werden die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt mehrheitlich keiner demokratischen Partei verzeihen. Parteien, die weder die Vielfalt noch die Hälfte der Bevölkerung, und zwar die Frauen, in ihren Reihen repräsentieren, werden keine Zukunft haben. Lippenbekenntnisse ohne Veränderungen entlarven sich schnell, wenn sie nicht glaubwürdig sind, wie wir aktuell erleben.

Die Herausforderungen einer vielfältigen Gesellschaft, der Klimawandel und die Vereinbarung von Ökologie und Ökonomie sind nicht einfach, aber welche Partei sollte sich eigentlich dieser Verantwortung der Bewahrung der Schöpfung und der Nächstenliebe bewusster sein, als die, die in ihrem Namen das „C“ trägt!?