Neben SPD-Parteimitgliedern waren es auch viele Bürger, die die Gelegenheit nutzten, um im Rahmen einer Fahrradtour einen Teil von Gladbeck näher kennenzulernen.

Die Strecke führte durch Gladbeck-Mitte, Schultendorf, Ellinghorst, Rentfort, Zweckel sowie Gladbeck-Ost. Angeführt wurde die Teilnehmergruppe von der SPD-Bürgermeisterkandidatin Bettina Weist, mit von der Partie waren aber auch die SPD-Ratskandidaten Claudia Braczko, Volker Musiol, Norbert Dyhringer und Wolfgang Wedekind.

Auf dem Programm standen das Baugelände „Roter Turm“, der Körnerplatz, der Nordpark, der Neubau des Heisenberg-Gymnasiums, der Bahnhof West, der geplante Radweg über die alte Bahntrasse (Kreuzungspunkt Bottroper Straße), der Johowgarten, die Quälingsbach-Aue als Naturschutzgebiet, der Zweckeler Wald sowie der vor der Vollendung stehende Neubau der Beethovenbrücke.

Doch es war keineswegs eine Sightseeing-Tour zu den "schönsten Ecken Gladbecks". Vielmehr wurden auch Stellen angefahren, mit denen sich der neue Stadtrat ab dem Herbst 2020 dann dringend beschäftigen muss. Dies gilt zum Beispiel für die Neugestaltung des Areals, auf dem derzeit noch die zum Abriss freigegebene Willy-Brandt-Schule an der Feldhauser Straße in Zweckel gehört.

In Zweckel nahmen die Radtourenteilnehmer darüber hinaus die aktuelle Lage im Bereich der ehemaligen Zechensiedlung Schlägel & Eisen sowie der nahegelegenen Hermannschule in Augenschein. Auch die beiden Schrottimmobilien Schwechater Straße 38 in Rentfort und der Erlenkrug in Gladbeck-Ost wurden angesteuert. Hinzu kam noch die Besichtigung der Brücke Winkelstraße in Zweckel, die aufgrund ihres Zustandes derzeit nicht von Kraftfahrzeugen genutzt werden kann.

Zum Abschluss der Tour war eigentlich noch ein gemütliches Beisammensein bei Grillwürstchen und kühlen Getränken geplant. Doch darauf haben die Teilnehmer einvernehmlich angesichts der brütenden Sommerhitze dann doch lieber gerne verzichtet.