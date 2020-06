Ein Kommentar

Nun hat also der Circus Busch, der mit seinem Fahrzeugpark schon seit Beginn der Corona-Pandemie auf dem Festplatz an der Horster Straße steht, Einzug in die Gladbecker Politik gehalten: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Hübner hat an Bürgermeister Ulrich Roland einen acht Punkte umfassenden Fragenkatalog geschickt und erwartet natürlich auch Antworten.

Fragen, die aber irgendwie allesamt überflüssig erscheinen. Fragen, die eigentlich jeder Gladbecker, der sich ein wenig für das Geschehen in seiner Heimatstadt interessiert, beantworten könnte.

Tja, so kann man Sachbearbeiter im Rathaus auch beschäftigen. Am besten wäre es wohl, man lässt den Vorgang ganz schnell im Ordner "Wahlkampfgetöse" verschwinden. Selbstverständlich aber erst dann, wenn der SPD-Spitze die offizielle Antwort der Stadt Gladbeck vorliegt.

Ach so: Die Stadt Gladbeck hat dem Circus Busch noch eine Fristverlängerung zur Nutzung des Festplatzgeländes gewährt. Aber spätestens am 22. Juni müssen die Circusleute ihre Reise fortsetzen...