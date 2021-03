Ein Kommentar

Es war einmal...eine Stadt am nördlichen Ruhrgebiet. Die erhielt vor einigen Jahren das Prädikat "Fahrradfreundliche Stadt" und war mächtig stolz darauf. Doch dann haben sich die (Fahrrad-)Verantwortlichen auf den erworbenen Lorbeeren ausgeruht. Und inzwischen ist der Ruhm völlig verblasst.

Die Quittung für das Nichtstun gab es jetzt beim "Fahrradklimatest" des ADFC: Für Gladbeck sprang am Ende nur noch ein schlappes "ausreichend" heraus, was mal gerade noch für den 49. Platz unter 110 "mittelgroßen Städten" in Deutschland reichte.

In der Tat befinden sich viele Radwegeverbindungen im Stadtgebiet in einem schlimmen Zustand und nachvollziehen kann man auch den Eindruck der Radfahrer, die sich auf ihren Zweirädern im Alltagsverkehr nicht sicher fühlen.

Ja, seitens der Stadt Gladbeck und auch der Politik will man die Situation für Fahrradfahrer verbessern. Allerdings sind hierfür bislang lediglich Geldsummen in Aussicht gestellt worden, mit denen man bestimmt nicht allzuviel bewirken kann.