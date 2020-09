Die Spannung steigt: In knapp 30 Minuten werden die Wahllokale in Gladbeck und vielen anderen nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinde schließen. Anschließend werden die Wahlhelferteams umgehend mit der Auszählung der abgegebenen Wählerstimmen beginnen.

Zum zweiten Male innerhalb von nur zwei Wochen geht damit in Gladbeck der zweite Wahlsonntag zu Ende. Dieses Mal durften die Wahlberechtigten aber nur zwei Kreuze machen. Zur Entscheidung stand die Wahl des Gladbecker Bürgermeisters und des Recklinghäuser Landrates an. Bekanntlich hatte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang am 13. September die erforderliche absolute Mehrheit erringen können, weshalb die Stichwahlen erforderlich waren.

Auf lokaler Ebene sind noch Bettina Weist (SPD) und Dietmar Drosdzol im Rennen um die Nachfolge von Ulrich Roland in dessen Amt als hauptamtlicher Bürgermeister. Da Bettina Weist im ersten Wahlgang einen Vorsprung von rund 19 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich verbuchen konnte, gilt die SPD-Frau natürlich als Favoritin. Und Weist könnte Stadtgeschichte schreiben, denn sie wäre die erste Bürgermeisterin in Gladbeck. Für Dietmar Drosdzol war es schon ein Erfolg, eine Stichwahl erforderlich zu machen. Und natürlich hofft er auf einen Stimmengewinn. Sollte es am Ende doch eine dicke Überraschung geben?

Am heutigen 28. September fällt auch die Entscheidung zur Nachfolge von Cay Süberkrüb als Landrat des Kreises Recklinghausen. Nach dem ersten Wahlgang scheint der CDU-Kandidat Bodo Klimpel die besseren Chancen zu haben. Er geht mit einem Vorsprung von gut vier Prozent ins Rennen gegen den Gladbecker SPD-Kandidaten Michael Hübner. Oder hat Hübner in den letzten beiden Wochen doch noch deutlich bei den Wählern punkten können?

Die Stimmenauszählung beginnt um 18 Uhr. Wir werden hier ständig die aktuellsten Zahlen aus Gladbeck und dem gesamten Kreis Recklinghausen veröffentlichen.

Übrigens: Ein erster Trend zeichnet sich schon ab. Leider ein trauriger Trend, denn die Wahlbeteiligung scheint sehr gering zu sein. Der Andrang in den Gladbecker Wahllokalen war bis 12 Uhr äußerst spärlich. Da wurde eine Quote von gut 6 Prozent registriert. Auch anschließend ging es nur langsam aufwärts und so lag die Quote um 16 Uhr bei gerade einmal 11,6 Prozent - etwa 50 Prozent niedriger als beim Wahltag am 13. September...

ERGEBNISTICKER



Bürgermeisterwahlen Gladbeck (Stand 18.18 Uhr, 3 von 76 Wahllokalen)

Bettina Weist (SPD): 64,33 Prozent

Dietmar Drosdzol (CDU): 35,67 PRozent

Landratswahlen Gladbeck (Stand 18.18 Uhr, 6 von 76 Wahllokalen)

Bodo Klimpel (CDU): 32,17 Prozent

Michael Hübner (SPD): 67,83 Prozent

Landratswahlen Kreis Recklinghausen (Stand 18.18 Uhr, 199 von 505 Wahllokalen)

Bodo Klimpel '(CDU); 54,51 Prozent

Michael Hübner (SPD): 45,49 Prozent